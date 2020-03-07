ИА «Ореанда-Новости». Власти Крыма сравнили заседание Совета безопасности ООН с шабашем. По мнению главы рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александра Молохова, заседание Совбеза ООН, которое прошло в пятницу, походило на пропагандистский шабаш.

Молохов отметил, что заседание также напоминало разговор «слепого с глухим». Самым «забавным «проколом» заседания он назвал отказ организаторов предоставить слово самим крымчанам.

В пятницу в СБ ООН прошло заседания Совета безопасности «по формуле Аррии». Такие мероприятия являются неофициальными и неформальными встречами для обмена мнениями. На данном заседании представители Великобритании, США и Эстонии в очередной раз переложили вину на Россию и обвинили Москву в «оккупации» Крыма.