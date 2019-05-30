ИА «Ореанда-Новости» Следственный комитет завёл уголовное дело после гибели в Крыму ребёнка в припаркованном автомобиле. Об этом говорится в сообщении на сайте СК РФ.

Отмечается, что пятилетняя девочка находилась в машине, которая самопроизвольно скатилась с горы и врезалась в стену нежилого дома.

Инцидент произошёл в районе села Строгановка на горе Мурун-Кир около Симферополя. По информации следствия, родители с ребёнком отдыхали на природе, пока взрослые ели, девочка отошла и села в машину. Автомобиль покатился со склона вниз, остановить транспорт родители не смогли. Машина с ребёнком внутри врезалась в стену и перевернулась. Ребёнка доставили в больницу, однако её травмы оказались несовместимы с жизнью.