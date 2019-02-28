В Крыму зелёнкой облили депутата Госдумы
ИА «Ореанда-Новости» В Джанкое во время проведения процедуры по приёму граждан депутата Госдумы от Крыма Михаила Шеремета неизвестный облил зелёнкой. Происшествие произошло на глазах у представителей мэрии и члена местного парламента.
Как рассказал сам депутат, на встречу пришёл мужчина, имя которого не значилось в списках. Молодой человек утверждал, что он слабовидящий и является инвалидом, поэтому его приняли без очереди.
Шеремет в беседе с РИА Новости рассказал, что парень, зайдя к нему в кабинет, стал вести себя неадекватно, жаловался на жизнь, ругался и обвинял правительство. Затем молодой человек плюнул в лицо депутату и ударил его тростью. Шеремет выхватил трость у парня из рук, когда тот намеревался ударить его ещё раз.
На место прибыли сотрудники полиции и попытались успокоить нападавшего, однако он напал и на стражей порядка.
После этого дебошир достал флакон зелёнки и плеснул в депутата и расплескал раствор вокруг себя. Как сообщил Шеремет, ранее этот же молодой человек совершил нападение на мэра Джанкоя. Кром этого он также нападал на представителей соцслужб и своих близких.Депутат подтвердил, что нападавшего увезли на медицинское освидетельствование полицейские. Он будет проверен на наркотики, далее его судьбу будут решать правоохранительные органы.
Как считает сам Шеремет, молодой человек – жертва антикрымской пропаганды и провокационных действий.
Кроме того, депутат опроверг информацию, которая появилась после инцидента в Сети, о том, что он якобы избил мужчину. Он заявил, что не трогал молодого человека и у него много свидетелей. При этом депутат подчеркнул, что если подтвердится опасность этого человека для общества, необходимо будет принять меры безопасности, чтобы никто из местных жителей не пострадал от его действий.
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