14.03.2020, 16:50
В КС поступил запрос Путина о проверке поправок к Конституции
ИА «Ореанда-Новости». В Конституционный суд России поступил запрос президента страны Владимира Путина о проверке закона по поправкам в Конституцию, пишет «МК».
В КС уже сообщили, что не будут делать рассмотрение законопроекта об изменениях в Основной закон публичным.
Напомним, на всероссийское голосование поправки вынесут только, если КС признает, что они соответствуют Конституции. В силу изменения вступят, если их одобрят более половины россиян.
В КС уже сообщили, что не будут делать рассмотрение законопроекта об изменениях в Основной закон публичным.
Напомним, на всероссийское голосование поправки вынесут только, если КС признает, что они соответствуют Конституции. В силу изменения вступят, если их одобрят более половины россиян.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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