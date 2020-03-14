В КС уже сообщили, что не будут делать рассмотрение законопроекта об изменениях в Основной закон публичным.Напомним, на всероссийское голосование поправки вынесут только, если КС признает, что они соответствуют Конституции. В силу изменения вступят, если их одобрят более половины россиян.