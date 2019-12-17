17.12.2019, 21:18
На Кубани мужчина хотел убить себя и сына
ИА «Ореанда-Новости». На Кубани мужчина планировал убить себя и 2-летнего сына, сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по Краснодарскому краю.
Инцидент произошёл в ночь с 16 на 17 декабря. 30-летний житель Новороссийска забрал своего сына у бывшей супруги на ночь под предлогом провести с ребёнком время. Но мужчина решил покончить с собой и убить сына. Он отъехал на своём автомобили в заброшенное место возле станицы Раевской. Через багажник машины был проведён шланг от выхлопной трубы в салон.
Прохожие увидели странный автомобиль и вызвали полицейских. На место прибыли участковый с сотрудниками правоохранительных органов. Мужчина с ребёнком находились без сознания. Жизни двоих россиян удалось спасти. Мужчина и мальчик находятся в медучреждении. Состояние ребёнка оценивается как стабильно тяжёлое. В отношении отца будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.
Инцидент произошёл в ночь с 16 на 17 декабря. 30-летний житель Новороссийска забрал своего сына у бывшей супруги на ночь под предлогом провести с ребёнком время. Но мужчина решил покончить с собой и убить сына. Он отъехал на своём автомобили в заброшенное место возле станицы Раевской. Через багажник машины был проведён шланг от выхлопной трубы в салон.
Прохожие увидели странный автомобиль и вызвали полицейских. На место прибыли участковый с сотрудниками правоохранительных органов. Мужчина с ребёнком находились без сознания. Жизни двоих россиян удалось спасти. Мужчина и мальчик находятся в медучреждении. Состояние ребёнка оценивается как стабильно тяжёлое. В отношении отца будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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