Инцидент произошёл в ночь с 16 на 17 декабря. 30-летний житель Новороссийска забрал своего сына у бывшей супруги на ночь под предлогом провести с ребёнком время. Но мужчина решил покончить с собой и убить сына. Он отъехал на своём автомобили в заброшенное место возле станицы Раевской.Прохожие увидели странный автомобиль и вызвали полицейских. На место прибыли участковый с сотрудниками правоохранительных органов. Мужчина с ребёнком находились без сознания. Жизни двоих россиян удалось спасти. Мужчина и мальчик находятся в медучреждении.



