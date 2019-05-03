ИА «Ореанда-Новости» В частном доме в Кургане произошёл взрыв газового баллона, пострадали два человека. О происшествии сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Пожар, возникший в результате взрыва, перекинулся на соседние дома, теперь горят три частных жилых дома. На месте работает бригада пожарных из 30 человек, в тушении огня задействованы 10 единиц техники и вертолёт. Пострадавшие госпитализированы.