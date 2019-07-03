ИА «Ореанда-Новости» В Кургане от взрыва мобильного телефона в общежитии погиб 7-летний мальчик. Об этом передаёт «ТАСС» со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу.

Отмечается, что телефон взорвался, когда мальчик поставил его на зарядку. Источник «Интерфакса» сообщил, что взрыв не спровоцировал возгорание, безопасности жильцов ничего не угрожает. Причины взрыва уточняются, комментарий от СК ожидается позднее.