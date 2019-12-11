11.12.2019, 16:16
В Курганской области 31 декабря объявили выходным
ИА «Ореанда-Новости». Глава Курганской области Вадим Шумков объявил, что в регионе 31 декабря будет выходным днём, пишет «Интерфакс».
Отмечается, что перенос обязателен для госслужащих. Муниципальным чиновникам и предприятиям выходной перенести рекомендовали.
Рабочий день в регионе перенесли на субботу 28 декабря. Это решение глава региона принял по результатам опроса, который провёл у себя в Instagram.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии