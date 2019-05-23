ИА «Ореанда-Новости» В Курганской области в посёлке Варгаши 15-летний подросток скончался после урока физкультуры. Обстоятельства смерти ребёнка выясняют следователи. Об этом рассказали в пресс-службе регионального СУ СК.

Инцидент произошёл 13 мая, отмечается, что мальчик почувствовал себя плохо во время урока, он упал. Подросток был госпитализирован в тяжёлом состоянии, спустя пять дней он скончался. Причина смерти подроста устанавливается, ведётся доследственная проверка.