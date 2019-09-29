История появления этого мероприятия началась ещё во времена существования Российской империи.

Акция «Белый цветок» традиционно проходит каждый год в центре Курска. С утра куряне принесли цветы белого цвета, среди них розы, ромашки и тюльпаны. На акции можно было купить различные авторские украшения, игрушки и подделки, выполненные своими руками, а также картины. Вырученные средства пошли на помощь больным детям.

Стоит отметить, что акция прошла в день рождения города Курска. Участие в ней принял и глава Курской области Роман Старовойт. Он остановил свой выбор на аппликации, украшенной большими цветами. По словам главы региона, благотворительность является доброй традицией в истории русского православия. Такие благотворительные акции как «Белый цветок» помогают изыскать финансовые средства вне городского бюджета на помощь больных детей. Примечательно, что традиция помогать другим людям существует уже более ста лет, отметил Роман Старовойт.

Стоит отметить, что сама акция «Белый цветок» появилась ещё во времена правления российского императора Николая Второго. Более ста лет супруга императора Александра Фёдоровна выступила в роли организатора праздника, который проводили в городе Москве. На этом празднике жители могли пожертвовать деньги, а взамен получить белые цветы. Эти цветы дети делали своими руками. Традицию помогать другим людям жители города Курска поддерживают и продолжают более ста лет.