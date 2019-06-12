Кроме того, параллельно с губернаторскими выборами здесь пройдут также ещё одни выборы - депутатов Курской областной Думы.Соответствующие официальные постановления были обнародованы в местных средствах массовой информации. Теперь потенциальным лидерам области можно выдвигать свои кандидатуры на официальном уровне. До 10 июля 2019 года продлится время, когда можно выдвинуть кандидатов на пост. После 18:00 вышеуказанной даты заявить о себе как о потенциальном главе региона будет уже невозможно. С 14 по 24 июля кандидатам необходимо пройти регистрацию. Для этого в областную избирательную комиссию потенциальным главам Курской области необходимо предоставить все необходимые документы. В течение десяти дней комиссия обязана рассмотреть все поступившие документы и принять решение о регистрации кандидата. В случае выявления нарушений заявка от претендента будет комиссией отклонена.По информации, предоставленной председателем областной избирательной комиссии Галиной Заикой, 214 подписей депутатов и (или) действующих глав муниципальных образований, избранных на местных выборах, необходимо собрать претенденту в свою поддержку на выдвижение.