12.06.2019, 23:31
В Курской области началась предвыборная кампания за пост губернатора области
ИА "Ореанда-Новости" Избирательная комиссия Курской области дала объявление об официальном начале предвыборной кампании претендентов на должность областного руководителя. Кроме того, параллельно с губернаторскими выборами здесь пройдут также ещё одни выборы - депутатов Курской областной Думы.
Избирательная агитация в регионах Курской области началась в минувший вторник, 11 июня. Соответствующие официальные постановления были обнародованы в местных средствах массовой информации. Теперь потенциальным лидерам области можно выдвигать свои кандидатуры на официальном уровне. До 10 июля 2019 года продлится время, когда можно выдвинуть кандидатов на пост. После 18:00 вышеуказанной даты заявить о себе как о потенциальном главе региона будет уже невозможно. С 14 по 24 июля кандидатам необходимо пройти регистрацию. Для этого в областную избирательную комиссию потенциальным главам Курской области необходимо предоставить все необходимые документы. В течение десяти дней комиссия обязана рассмотреть все поступившие документы и принять решение о регистрации кандидата. В случае выявления нарушений заявка от претендента будет комиссией отклонена.
В соответствии с действующим российским законодательством, только политические фракции имеют право выдвинуть своего кандидата на этот пост. По информации, предоставленной председателем областной избирательной комиссии Галиной Заикой, 214 подписей депутатов и (или) действующих глав муниципальных образований, избранных на местных выборах, необходимо собрать претенденту в свою поддержку на выдвижение.
Напомним, что временно исполняющим обязанности губернатора Курской области с 11 октября 2018 года является Роман Старовойт.
Избирательная агитация в регионах Курской области началась в минувший вторник, 11 июня. Соответствующие официальные постановления были обнародованы в местных средствах массовой информации. Теперь потенциальным лидерам области можно выдвигать свои кандидатуры на официальном уровне. До 10 июля 2019 года продлится время, когда можно выдвинуть кандидатов на пост. После 18:00 вышеуказанной даты заявить о себе как о потенциальном главе региона будет уже невозможно. С 14 по 24 июля кандидатам необходимо пройти регистрацию. Для этого в областную избирательную комиссию потенциальным главам Курской области необходимо предоставить все необходимые документы. В течение десяти дней комиссия обязана рассмотреть все поступившие документы и принять решение о регистрации кандидата. В случае выявления нарушений заявка от претендента будет комиссией отклонена.
В соответствии с действующим российским законодательством, только политические фракции имеют право выдвинуть своего кандидата на этот пост. По информации, предоставленной председателем областной избирательной комиссии Галиной Заикой, 214 подписей депутатов и (или) действующих глав муниципальных образований, избранных на местных выборах, необходимо собрать претенденту в свою поддержку на выдвижение.
Напомним, что временно исполняющим обязанности губернатора Курской области с 11 октября 2018 года является Роман Старовойт.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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