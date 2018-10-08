ИА «Ореанда-Новости». Двое молодых людей из Кузбасса стали фигурантами уголовного дела, после того, как сговорились и угнали автомобиль. В планах у парней было добраться на машине до моря, сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета России.



Следователи Кузбасса уже передали на рассмотрение в суд уголовное дело в отношении 18-летнего мужчины, проживающего в Прокопьевске. Согласно информации следователей, он со своим 16-летним братом вступил в сговор и в мае этого года угнал чужой автомобиль, «чтобы поехать на море в Краснодарский край», сообщили в ведомстве.

Мужчины отъехали около 250 километров, в Новосибирске их остановили сотрудники ГИБДД. Но на этом история не закончилась, молодые люди нашли момент и скрылись о полицейских. Они автостопом добрались до Ленинска-Кузнецкого. Там решили вернуться домой, для этого угнали ещё один автомобиль. Уже в родном Прокопьевске молодые преступники спрятали второй угнанный автомобиль на пустыре. Однако полиции удалось найти их, позже они дали сотрудникам правоохранительных органов признательные показания, где сознались во всём содеянном.

Однако в суд передано только одно уголовное дело, на старшего из братьев, так как в настоящее время 16-летний парень скрывается от следствия, его объявили в федеральный розыск.

«Дело в отношении него выделено в отдельное производство и приостановлено», – сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета.

Похожая история случилась в 2014 году: двое парней из Костромской области (одному было на тот момент 22 года, второму – 25) угнали сразу несколько автомобилей. Объяснили это так же – хотели поехать к морю, насмотревшись фильмов про гангстеров.

В их копилке деяний были также взломы и автомобильные кражи, ещё они успели обчистить продуктовый магазин и украсть бандероль с почты. Позже их нашли в заброшенном доме села в Ярославской области. Полицейских они пытались путать: меняли автомобили, сбрасывая старые в кювет.