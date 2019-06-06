Правоохранители в прошлом году нашли бордель в квартире, которую сдавал в аренду замглавы города Виктор Манухин. Он потом заявил, что не знал, кто именно снимает его квартиру. После этой истории Манухин решил уволиться из мэрии по собственному желанию.Сейчас прокуратура проводит проверку сотрудников администрации, основанием для неё послужило то, что Манухин в своей декларации скрыл доход, полученный от аренды квартиры.