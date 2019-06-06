06.06.2019, 16:16
В квартире замглавы Нягани обнаружили бордель
ИА «Ореанда-Новости». Прокуратура проверит администрацию города Нягань в ХМАО. Там замглавы города скрыл доход от аренды квартиры, где силовики ранее обнаружили бордель, пишут РИА Новости.
Правоохранители в прошлом году нашли бордель в квартире, которую сдавал в аренду замглавы города Виктор Манухин. Он потом заявил, что не знал, кто именно снимает его квартиру. После этой истории Манухин решил уволиться из мэрии по собственному желанию.
Сейчас прокуратура проводит проверку сотрудников администрации, основанием для неё послужило то, что Манухин в своей декларации скрыл доход, полученный от аренды квартиры.
Правоохранители в прошлом году нашли бордель в квартире, которую сдавал в аренду замглавы города Виктор Манухин. Он потом заявил, что не знал, кто именно снимает его квартиру. После этой истории Манухин решил уволиться из мэрии по собственному желанию.
Сейчас прокуратура проводит проверку сотрудников администрации, основанием для неё послужило то, что Манухин в своей декларации скрыл доход, полученный от аренды квартиры.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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