10.07.2019, 20:34
В лагере около Саратова отравились почти 20 детей
ИА «Ореанда-Новости». В центре детского отдыха имени Юрия Гагарина в селе Лисичкино Аткарского района Саратовской области отравились 18 детей, пишет РИА Новости.
Сообщается, что из пострадавших 14 в возрасте от 6 до 12 лет были доставлены в больницу. Сейчас медики отмечают состояние детей как удовлетворительное.
Местный Роспотребнадзор проводит расследование инцидента. Проверку начала и прокуратура. Глава области Валерий Радаев поручил проверить детские учреждения региона.
Сообщается, что из пострадавших 14 в возрасте от 6 до 12 лет были доставлены в больницу. Сейчас медики отмечают состояние детей как удовлетворительное.
Местный Роспотребнадзор проводит расследование инцидента. Проверку начала и прокуратура. Глава области Валерий Радаев поручил проверить детские учреждения региона.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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