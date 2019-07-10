ИА «Ореанда-Новости». В центре детского отдыха имени Юрия Гагарина в селе Лисичкино Аткарского района Саратовской области отравились 18 детей, пишет РИА Новости.

Сообщается, что из пострадавших 14 в возрасте от 6 до 12 лет были доставлены в больницу. Сейчас медики отмечают состояние детей как удовлетворительное.

Местный Роспотребнадзор проводит расследование инцидента. Проверку начала и прокуратура. Глава области Валерий Радаев поручил проверить детские учреждения региона.