ИА "Ореанда-Новости". Роскачество опубликовало результаты исследований популярных марок лапши.

В исследовании участвовало наиболее известных 17 марок из разных регионов, в том числе из Казахстана и Кореи. Помимо опасных токсинов, пестицидов в них обнаружили большое количество соли.

Как выяснилось, ни одна из вошедших в исследование марок не может претендовать на российский знак качества. Более того, Роскачество подтвердило опасение потребителей о сомнительной безопасности лапши быстрого приготовления.

Токсины могли попасть продукт из некачественного сырья, при недобросовестной транспортировке или хранении. Возможно, были созданы условия для грибкового поражения. Также по результатам исследования выяснилось, что при производстве используется некачественное растительное масло.