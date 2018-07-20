ИА «Ореанда-Новости». Бывший министр сообщения Латвийской Республики Анрийс Матисс заявил, что плохие отношения с российским государством оказывают огромное влияние на страну. Он отмечает, что в настоящее время в Латвии наблюдается падение транзитной отрасли и пищевой промышленности.



По словам политического деятеля, санкции, которые были введены Соединёнными Штатами Америки и Европейским Союзом против России оказали негативное влияние на латвийскую экономику.



В связи с этим, по словам Анрийса Матисса, латвийские власти надеятся на то, что отношения между западными странами и Российской Федерации улучшатся, так как это будет выгодно для Риги.



По мнению бывшего министра сообщения Латвийской Республики, в течение последних лет транзитная отрасль упала на 30 процентов, причина этому - “экономические войны”. Также на территории Латвии пострадала и отрасль пищевой промышленности. Политический деятель утверждает, то Латвия связана связаны с глобальной экономикой и не оторвана от глобальной политики. По словам политического деятеля, санкции, которые были введены Соединёнными Штатами Америки и Европейским Союзом против России оказали негативное влияние на латвийскую экономику.По мнению бывшего министра сообщения Латвийской Республики, в течение последних лет транзитная отрасль упала на 30 процентов, причина этому - “экономические войны”. Также на территории Латвии пострадала и отрасль пищевой промышленности. Политический деятель утверждает, то Латвия связана связаны с глобальной экономикой и не оторвана от глобальной политики.



Директором Центра общественного и информационного сотрудничества “Европа” Эдуардом Поповым было прокомментировано это заявление. По его мнению, эта проблемы была образована раньше, чем были введены ограничительные меры против российского государства и контрсанкции. Причиной этому служит то, что странами Прибалтики, в том числе и Латвийской Республикой, последовательно проводится “русофобская политика на всём протяжении своей постсоветской истории”. И российской стороной было принято решение о наказании стран Прибалтики рублём, утверждает эксперт. В первую очередь, власти Российской Федерации ограничили транзит нефти через город Даугавпилс, расположенный в юго-восточной части Латвии.



По мнению Эдуарда Попова, совсем неудивительно, что подобное заявление было сделано бывшим министром сообщения Латвии, так как это свойственно каждой политической структуре Европейского союза. У людей, занимавших ранее “русофобскую позицию”, открываются глаза с выходом в отставку, и они начинают озвучивать правду, которая и так очевидна для всех, подчёркивает директор Центра общественного и информационного сотрудничества “Европа”.





Напомним, пятого числа текущего месяца Советом Европейского союзы было принято решение о продлении ограничительных мер против российского государства ещё на шесть месяцев, то есть до 31 января будущего года. В первый раз антироссийские санкции были введены четыре года назад. Их срок составлял один год. Однако спустя несколько месяцев они были усилены.