ИА «Ореанда-Новости». Депутат латвийского сейма Александр Кирштейнс заявил, что военные конфликты будут завершены тогда, когда российское государство распадётся на малые страны “по этническому составу”.



По словам депутата, это поможет установить мир в европейских странах на долгие годы. Заявление Кирштейнса вызвало негативную реакцию со стороны российских властей. Слова политического деятеля Латвии было прокомментированы Европейским парламентом. Депутатом законодательного и представительного органа Европейского союза от Латвийской Республики Мирославом Митрофановым было отмечено, что Александр Кирштейнс - один из самых радикальных националистов в латвийском парламенте.



По мнению Митрофанова, латвийским депутатом были выражены желания многих политических деятелей не только стран Прибалтики, но и разных европейских государств.



Он отметил, что власти Латвийской Республики ожидали, что после развала СССР произойдёт распад и российского государства.иДепутат Европейского парламента заявил, что в интересах Александра Кирштейнса стоит не “вопрос войны и мира”, а избавление от конкурентов в экономической сфере - Российской Федерации и Республики Беларусь.



Многим странам, расположенным в Восточной Европе, хотелось бы сделать с российским государством то, что они “сделали с Украиной”, говорит Митрофанов.



По словам депутата, это поможет установить мир в европейских странах на долгие годы. Заявление Кирштейнса вызвало негативную реакцию со стороны российских властей. Слова политического деятеля Латвии было прокомментированы Европейским парламентом. Депутатом законодательного и представительного органа Европейского союза от Латвийской Республики Мирославом Митрофановым было отмечено, что Александр Кирштейнс - один из самых радикальных националистов в латвийском парламенте.Он отметил, что власти Латвийской Республики ожидали, что после развала СССР произойдёт распад и российского государства.иДепутат Европейского парламента заявил, что в интересах Александра Кирштейнса стоит не “вопрос войны и мира”, а избавление от конкурентов в экономической сфере - Российской Федерации и Республики Беларусь.

Российскими властями также было прокомментировано заявление депутата Латвийской Республики Александра Кирштейнса.



По словам главы комитета Государственной думы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова, слова латвийского политического деятеля являются подтверждением опасений властей РФ относительно баз НАТО в странах Прибалтики.



Он отметил, что слова Кирштейнса противоречат заявлением западных стран о том, что у них отсутствуют намерения захватить и раздробить российского государство. Российский политический деятель выступил с призывом бороться с агрессивными намерениями блока.





В свою очередь депутатом Государственной думы Виталием Милоновым было предложено не обращать внимания на высказываний латвийского политика. По его словам, “иметь сумасшедшего депутата” является правом любого государства. По мнению главы фракции коммунистов в Госдуме Геннадия Зюганова, заявление Кирштейнса является “глупым и идиотским”, так как российское государство на протяжении нескольких столетий “играет удивительно стабилизирующую роль”.





По мнению члена Совета Федерации сенатора Франца Клинцевича, подобные высказывания могут лишить Латвийскую Республику торгового партнёра в лице Российской Федерации, который помогает государству держаться “на плаву”.