ИА «Ореанда-Новости» . Уголовное дело против члена правления партии «Русский союз Латвии» и организатора «Тотального диктанта» Александра Филея возбудила служба государственной безопасности Латвии, пишет «РИА Новости».. Латвия была присоединена к СССР 17 июня 1940 года.

Действия политика попали под статью УК о «действиях, публично прославляющих, отрицающих, оправдывающих военные преступления СССР против Латвии и её жителей». Она предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет, кратковременное лишение свободы, принудительные работы или денежный штраф.

Ранее в Латвии предложили запретить в стране ношение формы Красной армии на общественных мероприятиях, в том числе в День Победы. Такая инициатива поступила от депутата национального латвийского объединения Эдвинса Шноре. Соответствующие поправки планируют внести в закон о собраниях, пикетах и шествиях, пишет Sputnik Latvia. Комиссия по правам человека и общественным делам сейма Латвии инициативу поддержала.

Запрет будет распространяться на ношение формы Советской армии, органов внутренних дел СССР, а также формы нацистской Германии. Нарушителям придется выплатить штраф в 700 евро. При этом, по словам Шноре, люди, одетые в одежду Красной армии и НКВД, «совершили преступления против народа Латвии».

Напомним, в 2018 году Рига уже уравняла в правах участников Второй мировой войны, сражавшихся на стороне Красной армии и нацистской Германии. Кроме того, в 2013 году в Латвии запретили использование символики Советского Союза и Третьего рейха. При этом в стране ежегодно проходят шествия участников латышского легиона «Ваффен СС» и их сторонников. Последний парад нацистов состоялся 16 марта 2019 года. Посольство РФ в Риге назвало это шествие «позором».