По его словам, конкурс "Новая волна", который проходил в Юрмале, для этого города был праздником. Юрканс отметил, что в период проведения данного конкурса город "буквально кипел" от туристов из РФ. Он отметил также, что артисты часто приобретали в Латвии недвижимость."Новая волна" - конкурс молодых исполнителей, который проводится ежегодно. До 2014 года конкурс проходил в Юрмале. С 2015 года он проводится в российском городе Сочи.