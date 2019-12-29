29.12.2019, 08:13
В Латвии сожалеют об уходе из страны "Новой волны"
ИА «Ореанда-Новости» Из-за того, что ушёл из Латвии конкурс "Новая волна", пострадал культурный обмен между РФ и Латвией. Об этом рассказал "Росбалту" Юнис Юрканс, ранее работавший на посту министра иностранных дел Латвии.
По его словам, конкурс "Новая волна", который проходил в Юрмале, для этого города был праздником. Юрканс отметил, что в период проведения данного конкурса город "буквально кипел" от туристов из РФ. Он отметил также, что артисты часто приобретали в Латвии недвижимость.
Юрканс посетовал, что цены на недвижимость сильно и резко упали, поскольку разрешение на жительство сегодня получить нелегко. Он сказал, что страну до сих пор посещают российские туристы, но культурный обмен между Латвией и Россием мог бы находиться на более высоком уровне.
"Новая волна" - конкурс молодых исполнителей, который проводится ежегодно. До 2014 года конкурс проходил в Юрмале. С 2015 года он проводится в российском городе Сочи.
По его словам, конкурс "Новая волна", который проходил в Юрмале, для этого города был праздником. Юрканс отметил, что в период проведения данного конкурса город "буквально кипел" от туристов из РФ. Он отметил также, что артисты часто приобретали в Латвии недвижимость.
Юрканс посетовал, что цены на недвижимость сильно и резко упали, поскольку разрешение на жительство сегодня получить нелегко. Он сказал, что страну до сих пор посещают российские туристы, но культурный обмен между Латвией и Россием мог бы находиться на более высоком уровне.
"Новая волна" - конкурс молодых исполнителей, который проводится ежегодно. До 2014 года конкурс проходил в Юрмале. С 2015 года он проводится в российском городе Сочи.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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