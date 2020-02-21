21.02.2020, 16:59
В Ленинградской области был установлен жёлтый уровень опасности
ИА «Ореанда-Новости». В Санкт-Петербурге и Ленинградской области был установлен жёлтый уровень опасности.
Сегодня, 21 февраля, на Ленинградскую область обрушился сильный ветер, скорость которого достигает 15 метров в секунду. Синоптики утверждают, что в настоящее время в Ленообласти нет угрозы стихийных бедствий или нанесения ущерба. Оранжевый уровень опасности не предвидится. Ветер может утихнуть только к 21-00.
Синоптики утверждают, что к вечеру в Ленинградской области может наблюдаться гололедица и туман. Сотрудники Гидрометцентра посоветовали автомобилистам быть более аккуратными на дорогах.
Сегодня, 21 февраля, на Ленинградскую область обрушился сильный ветер, скорость которого достигает 15 метров в секунду. Синоптики утверждают, что в настоящее время в Ленообласти нет угрозы стихийных бедствий или нанесения ущерба. Оранжевый уровень опасности не предвидится. Ветер может утихнуть только к 21-00.
Синоптики утверждают, что к вечеру в Ленинградской области может наблюдаться гололедица и туман. Сотрудники Гидрометцентра посоветовали автомобилистам быть более аккуратными на дорогах.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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