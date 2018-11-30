ИА «Ореанда-Новости». В посёлке Выборгского района Ленинградской области нашли труп четырёхлетнего ребёнка. Тело погибшего малыша было в синяках, ребенка нашли в квартире, где он проживал с матерью.

У ребёнка были кровоподтёки по всему телу. Не исключено, что это следы от побоев. Стоит отметить, что мальчик жил с матерью, которая злоупотребляла спиртным. Информацию о случившемся рассказали в пресс-службе уполномоченного по правам ребёнка в регионе Тамары Литвиновой. Детский омбудсмен выразила надежду, что за дело возьмутся специалисты и проведут объективное и всестороннее расследование и выяснение всех обстоятельств трагедии, «с привлечением органов опеки и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также комитета по здравоохранению Ленинградской области».





Горе-матери

Накануне стало известно, что в Кронштадте прохожие спасли от обморожения восьмилетнего мальчика. Как объяснил ребёнок, его мать выставила на мороз минус два градуса. Второклассник стоял в футболке, шортах и сапогах на улице и ждал, пока за ним придут родные. Сотрудники полиции накинули на него бушлат и отвезли в Центр социальной помощи семье и детям Кронштадтского района, сама женщина находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. На следующий день она недоумевала, как ее ребёнок оказался на улице. Сейчас ребёнок дома. "Субъекты профилактики решают вопрос о мерах ответственности в отношении матери".

А неделю назад двухлетнего ребёнка нашли в подъезде в Подольске. Он стоял без одежды (был в одной футболке и резиновых сапогах на босу ногу), успел отморозить ноги, ребёнок жался к батарее и был голоден. Его приютили соседи, они же обратились в полицию и социальные службы. Позже его поместили в инфекционное отделение Подольской детской городской больницы. Со слов других матерей, он выглядит на 10 месяцев, не знает толком, что такое каша, отказывается есть. Позже выяснилось, что обычно ребёнок спал дома на брошенном на пол матраце, укрытый каким-то тряпьём. За все эти дни родители его не навестили ни разу. Более того, они уехали по месту прописки в Краснодарский край. Начальник управления местной опеки пообещал, что по выздоровлению будут применены «все меры, чтобы он обрел надёжных и любящих взрослых рядом».

А чуть больше месяца назад гражданка Украины оставила полуторагодовалого малыша на лестничной площадке в Щёлково. Она оставила ребенка в подъезде и тут же отправилась в Саратов к подруге, "чтобы не передумать". Но по пути изменила решение, взяла билет обратно в столицу и поехала сдаваться. Ребенка отдали во временную семью.