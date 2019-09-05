ИА «Ореанда-Новости». В Ленинградской области стартовали российско-сербские военные учения с боевыми стрельбами, пишет «МК».

Участники учений совершили марш в заданный район, где отразили наступление превосходящих сил условного противника.

Во время учений были задействованы средства ПВО, гранатометы, пулеметы, танки Т-72Б3, самоходные установки «Мста-С», РСЗО «Град».