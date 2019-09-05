05.09.2019, 22:19
В Ленобласти начались российско-сербские учения
ИА «Ореанда-Новости». В Ленинградской области стартовали российско-сербские военные учения с боевыми стрельбами, пишет «МК».
Участники учений совершили марш в заданный район, где отразили наступление превосходящих сил условного противника.
Во время учений были задействованы средства ПВО, гранатометы, пулеметы, танки Т-72Б3, самоходные установки «Мста-С», РСЗО «Град».
Участники учений совершили марш в заданный район, где отразили наступление превосходящих сил условного противника.
Во время учений были задействованы средства ПВО, гранатометы, пулеметы, танки Т-72Б3, самоходные установки «Мста-С», РСЗО «Град».
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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