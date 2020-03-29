ИА «Ореанда-Новости». В Ленинградской области прошёл воздушный крестный поход против коронавируса. Епископ Выборгский и Приозёрский Игнатий со святынями Коневского Рождество-Богородичного монастыря – Коневской иконой и мощами преподобного – облетел на вертолёте Карельский перешеек и всю территорию Выборгской епархии.

Таким образом священнослужитель пытался благословить людей на спокойствие и процветание, а также помочь им исцелиться от болезней. Епископ облетел Выборг, Всеволожск, Приозерск, Кудрово, Токсово и Рощино с молитвами об избавлении от коронавируса и завершении пандемии.

На данный момент в России зафиксировано 1534 случая заражения коронавирусом. 64 человека выздоровело.