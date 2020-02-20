ИА «Ореанда-Новости». Служба охраны Гатчинского парка в Ленинградской области не пропускает людей в спортивной одежде, пишут «Известия» со ссылкой на одно из сообществ ВКонтакте.



Участники сообщества рассказали, что их не пропустили в парк, чтобы побегать утром. Отмечается, что тех, кто занимается скандинавской ходьбой, пока пускают.



Очевидцы рассказали, что охранники пояснили, что руководство парка издало приказ о запрете посещения парка людьми «в спортивной одежде».



В сообщении сказано, что участники сообщества уже сталкивались с подобной ситуацией в 2019 году. Был направлен запрос в Комитет по культуре Санкт-Петербурга, в результате чего выяснилось, что пробежки не запрещены.