ИА «Ореанда-Новости». Правоохранители в Ленинградской области возбудили уголовное дело против женщины, которая знала о своём диагнозе ВИЧ и всё равно стала донором крови, пишет «МК».



Сообщается, что женщина узнала о заболевании в марте, а кровь пошла сдавать в мае. При этом её предупредили об уголовной ответственности за возможность заразить этим вирусом.



ВИЧ нашли в крови во время проверки в лаборатории. Теперь женщине грозит до двух лет тюрьмы по статье 122 УК РФ «Заражение ВИЧ-инфекцией».