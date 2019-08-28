28.08.2019, 16:12
В Ленобласти возбудили дело против женщины с ВИЧ, которая сдала донорскую кровь
ИА «Ореанда-Новости». Правоохранители в Ленинградской области возбудили уголовное дело против женщины, которая знала о своём диагнозе ВИЧ и всё равно стала донором крови, пишет «МК».
Сообщается, что женщина узнала о заболевании в марте, а кровь пошла сдавать в мае. При этом её предупредили об уголовной ответственности за возможность заразить этим вирусом.
ВИЧ нашли в крови во время проверки в лаборатории. Теперь женщине грозит до двух лет тюрьмы по статье 122 УК РФ «Заражение ВИЧ-инфекцией».
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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