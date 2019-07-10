ИА "Ореанда-Новости" В Липецке сотрудники многофункционального центра смогли сэкономить затраченное на оформление и рассмотрение услуги время благодаря новому проекту «Бережливый регион». Руководство МФЦ, помимо затраченного времени, посчитали и сэкономленные для бюджета города финансы.

К услугам, на которые специалисты липецкого МФЦ тратят меньше времени, относятся оформление прав на недвижимость и постановка на кадастровый учёт. Что касается временных показателей, то здесь ситуация следующая. До внедрения проекта «Бережливый регион» заявителям приходилось ждать около двух часов, чтоб оформить вышеуказанные услуги. Теперь, благодаря новым технологиям и внутренним резервам центра, процесс оказания услуги занимает около 44 минут, что на 64 процента быстрее, чем ранее.

По информации, предоставленной главным специалистом ОБУ «УМФЦ Липецкой области» Ириной Вольных, нововведения коллектив многофункционального центра на Площади Победы города Липецка принимал с большим трудом. Однако, благодаря действиям сотрудников государственной корпорации «Росатом», всё пошло гораздо легче. Эффект, который сопровождал проект, оказался ощутимым, так что перенимать опыт приезжают в Липецк из других регионов страны, заключила Ирина Вольных.

Помимо сэкономленного времени сотрудники липецкого МФЦ могут похвастаться и сэкономленными деньгами. Благодаря проекту «Бережливый регион» Липецку удалось пополнить городскую казну примерно на 58,5 миллионов рублей. За три месяца внедрения проекта получателями услуг стали 33 тысячи горожанина.

Проект «Бережливый регион», разработанный сотрудниками государственной корпорации «Росатом», стал возможным благодаря инициативе временно исполняющего обязанности губернатора Липецкой области Игоря Артамонова. Основная цель проекта заключается в том, чтобы снизить бюджетные расходы в органах государственной и муниципальной властей.



