В офис одного из банков Липецка ворвался 42-летний мужчина, у которого с собой был предмет, похожий на пистолет.





Мужчина был возмущён тем, что с его счёта списывают деньги за алименты. Отмечается, что он был сильно пьян.





Полицейские задержали налётчика, а его оружие отправили на экспертизу. При этом задержать мужчину получилось при помощи его матери, которая смогла уговорить его сдаться.