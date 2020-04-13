ИА «Ореанда-Новости». Власти Липецкой области вынесли предписание главе региональной митрополии приостановить посещение храмов, пишет «Коммерсант».



Ограничение вступает в силу с 12 апреля. Исключение сделали только для священнослужителей, а также лиц, присутствие которых необходимо для проведения богослужений и их онлайн-трансляций.



Запрет будет действовать до особого распоряжения.



Кроме того, те, кто будет всё же посещать церкви, должны носить маски и быть на расстоянии 1,5 метров друг от друга.