13.04.2020, 22:46
В Липецкой области запретили посещать церкви
ИА «Ореанда-Новости». Власти Липецкой области вынесли предписание главе региональной митрополии приостановить посещение храмов, пишет «Коммерсант».
Ограничение вступает в силу с 12 апреля. Исключение сделали только для священнослужителей, а также лиц, присутствие которых необходимо для проведения богослужений и их онлайн-трансляций.
Запрет будет действовать до особого распоряжения.
Кроме того, те, кто будет всё же посещать церкви, должны носить маски и быть на расстоянии 1,5 метров друг от друга.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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