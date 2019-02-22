ИА «Ореанда-Новости». Ранее сообщалось, что старшеклассника в Санкт-Петербурге выгнали с занятий в школе после того, как он пришёл туда с окрашенными волосами. Прокуратура начала проверку по жалобе. 22 февраля представитель учебного заведения сообщил, что конфликт исчерпан, сообщает РИА Новости.

Конфликт произошёл 19 февраля в частной школе «Паскаль Лицей» в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Ученика не пустили на уроки после окраски волос в блонд, утверждает адвокат семьи Анна Радованович.

Со слов Радованович, ребёнку сообщили, что он будет допущен к занятиям только после того, как вернёт первоначальный цвет волос. По правилам школы, ученикам запрещено окрашивать волосы в яркие и неестественные оттенки. Однако школьник пришёл с цветом волос «блонд», поэтому, по мнению адвоката семьи, претензия к нему была обусловлена «личным представлением» руководства школы о яркости, естественности и подобающем цвете волос.

Родители подростка написали заявление в полицию, а также в комитет по образованию и прокуратуру.

По информации РИА Новости, в учебном учреждении "Паскаль Лицей" проинформировали, что на данный момент конфликт исчерпан. Результатом решения конфликтной комиссии в администрации школы не поделились, сообщив, что комментирование «невозможно во избежание причинения вреда ребёнку».

Данный лицей является частным учреждением образования, основан в 1977 году, имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности, там учится порядка 200 человек.

Подобный случай произошёл в Пермском крае, когда старшеклассницу не допустили до занятий в школе из-за розового цвета волос. Это объяснили тем, что она нарушил требования к внешнему виду, прописанные в правилах. Девочка оказалась дочерью депутата Пермской городской думы Надежды Агишевой. В администрации заявили, что девочку пустят к занятиям при условии устранения нарушений.

В Санкт-Петербурге девочке запретили участвовать в школьной линейке 1 сентября из-за синего цвета волос.