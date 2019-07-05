ИА «Ореанда-Новости» В Ливии были задержаны сотрудники Фонда защиты национальных ценностей, в том числе известный социолог Максим Шугалей. Об этом сообщил глава Фонда Александр Малькевич.

По его словам, все сотрудники были задержаны ещё в мае, однако СМИ узнали об этом только сейчас. Всё это время фонд ведёт в закрытом режиме переговоры об их освобождении.

Малькевич отметил, что все задержанные проводили исключительно социологические исследования, они изучали политическую, культурную и гуманитарную ситуацию в стране. По данным организации, арестованным работникам на данный момент не предъявлены никакие обвинения.

Кроме того, Генпрокуратура Переходного национального совета Ливии заявила, что в мае были задержаны два россиянина и три ливийца, которые «пытались повлиять на предстоящие в стране выборы».



