ИА «Ореанда-Новости» . В самопровозглашённой Луганской Народной Республике сотрудники министерства госбезопасности задержали Виталия Ромаса, внештатного фотокорреспондента российского издания МИА "Россия сегодня". Об этом сообщает «РИА Новости».

В ответ на запрос информационного агентства о местонахождении корреспондента, его правовом статусе после задержания и предъявляемых ему обвинениях Анатолий Антонов, руководитель МГБ ЛНР, сообщил, что Виталий Ромас был задержан 15 января текущего года за уголовное преступление, предусмотренное статьёй 343 частью 2 кодекса, - возбуждение ненависти.

"Россия сегодня" рассчитывают получить ответ на вопросы о мотивах задержания и возбуждения уголовного дела, а также требуют от местных властей проведения объективного расследования и считают неприемлемым столь долгие сроки задержания внештатного корреспондента без объяснения причины и без предоставления доказательств.

Виталий Ромас оказывал услуги для МИА «Россия сегодня» более года и активно сотрудничал с другими средствами массовой информации России.