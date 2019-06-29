ИА «Ореанда-Новости» Офицер пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко сообщил, что сотрудники народной милиции обнаружили переодетых в гражданскую одежду украинских военных, которые минируют территории у линии соприкосновения в районе города под названием Счастье.

Он уточнил, что милиционеры наблюдали, как на окраине города из грузовика с гражданскими номерами выгружались противотанковые мины. Сведения милиции, как утверждает Филипоненко, подтверждаются данными из отчёта наблюдателей миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В пресс-службе миссии подтвердили, что 26 июня наблюдатели зафиксировали в данном районе людей в гражданском, которые переносили противотанковые мины.