Речь идёт о металлическом ангеле.

По информации, предоставленной сотрудниками пресс-службы государственного унитарного предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга», фигура ангела была отправлена на ремонт. Ранее его пропажу обнаружили посетители парка – информация о его исчезновении быстро облетела социальные сети пользователей. Однако, администрация Калининского района города Санкт-Петербурга успокоила жителей – ангела вынуждены были отдать в ремонт. И сегодня его вернули на своё прежнее место – в беседку Любашинского фонтана.

В ведомстве также объяснили причину ремонта фигуры ангела. Фонтан, в центре которого размещается беседка, и лавочки, главным украшением которых стали воробьи и ангел, выполненные из металла, были установлены в Любашинском парке в августе текущего года. За два месяца работы нового фонтана Любашинский парк посетило несколько десятков тысяч жителей и гостей города на Неве. Ангел сразу стал популярным у посетителей парка, с ним часто фотографировались, обнимали и загадывали желания. Не выдержав «народной любви», ангел расшатался и упал со скамейки. Инженеры придумали, как водворить его на место, усовершенствовав систему креплений.

Новые крепления, по мнению администрации Калининского района, должны выдержать следующий виток популярности этого декоративного объекта.