Кроме того, сорта отличает высокая урожайность.

Магаданские учёные-агрономы уже успели зарегистрировать новый картофель. По информации, предоставленной директором Магаданского научно-исследовательского института сельского хозяйства Виктора Кордабовского, работа над проектом длилась пятнадцать лет. Территория Колымы является уникальным местом для вывода новых сортов. С одной стороны, это зона рискованного земледелия, с другой – вечная мерзлота создаёт здесь такие условия, при которых вирусы и разнообразные вредители здесь просто не выживают. Новые сорта картофеля взяли на вооружение агрономы Дальнего Востока, Иркутской области, Бурятии, Якутии, Сахалина и Камчатки. Новый картофель отличает высокая урожайность – возможно получить до шестидесяти тонн корнеплодов с одного гектара земли.

Директор НИИ сельского хозяйства также добавил, что местные исследователи не собираются останавливаться на достигнутом – в настоящее время они заняты выводом ещё шести сортов картофеля. Сорта готовят к регистрации, их также отличает повышенная устойчивость к низким температурам, царящим в этом регионе.

Несмотря на позитивный настрой магаданских исследователей, в ведомстве не сообщили, насколько морозоустойчивыми оказались новые сорта картофеля. Например, известно, что сейчас известные холодоустойчивые сорта могут выдержать заморозки, которые длятся непродолжительное время при температуре в минус три градуса по Цельсию. Побеги, которые оказались на поверхности земли, скорее всего, погибнут в таких условиях, но растение быстро сможет заменить их новыми ростками. Это мало сказывается на урожайности картофеля.