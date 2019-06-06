ИА «Ореанда-Новости» На Петербургском международном экономическом форуме было заключено соглашение о намерениях в отношении внедрения принципов экономики замкнутого цикла, в соответствии с которым магазины торговой сети «Перекрёсток» будут принимать пластиковые бутылки у населения.

Документ был подписан главным исполнительным директором Х5 Retail Group Игорем Шехтерманом и президентом Unilever в России, Украине и Белоруссии Джейви Раманом.

В магазинах Х5 на территории Москвы будут оборудованы фандоматы – специализированные устройства для приёма использованной пластиковой тары. На первначальномом этапе пилотного проекта сдавшим посуду будут предоставляться скидки на покупку товаров в магазине.

Unilever займётся переработкой пластика и изготавливать продукцию в экологичной упаковке, выполненной из получнных полимеров.