В магазинах «Перекрёсток» можно будет сдавать пластиковые бутылки
ИА «Ореанда-Новости» На Петербургском международном экономическом форуме было заключено соглашение о намерениях в отношении внедрения принципов экономики замкнутого цикла, в соответствии с которым магазины торговой сети «Перекрёсток» будут принимать пластиковые бутылки у населения.
Документ был подписан главным исполнительным директором Х5 Retail Group Игорем Шехтерманом и президентом Unilever в России, Украине и Белоруссии Джейви Раманом.
В магазинах Х5 на территории Москвы будут оборудованы фандоматы – специализированные устройства для приёма использованной пластиковой тары. На первначальномом этапе пилотного проекта сдавшим посуду будут предоставляться скидки на покупку товаров в магазине.
Unilever займётся переработкой пластика и изготавливать продукцию в экологичной упаковке, выполненной из получнных полимеров.
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