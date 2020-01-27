27.01.2020, 19:55
В Махачкале дети приготовили еду на Вечном огне
ИА «Ореанда-Новости». В Махачкале два школьника танцевали и готовили еду на мемориале памяти воинов, которые погибли в Великой Отечественной войне, пишут «Известия».
Поступок подростков попал на видео. Они пожарили куриные окорочка на памятнике, который находится в парке Ленинского комсомола.
Сейчас правоохранительные органы начали проверку инцидента. Полицейские хотят найти родителей школьников и привлечь их к административной ответственности.
Поступок подростков попал на видео. Они пожарили куриные окорочка на памятнике, который находится в парке Ленинского комсомола.
Сейчас правоохранительные органы начали проверку инцидента. Полицейские хотят найти родителей школьников и привлечь их к административной ответственности.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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