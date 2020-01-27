Поступок подростков попал на видео. Они пожарили куриные окорочка на памятнике, который находится в парке Ленинского комсомола.Сейчас правоохранительные органы начали проверку инцидента. Полицейские хотят найти родителей школьников и привлечь их к административной ответственности.