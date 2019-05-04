ИА «Ореанда-Новости». В посёлке Кривая Балка из-за взрыва газа на территории частного жилого дома пострадал один человек, сообщили в пресс-службе МЧС.

После хлопка газовоздушной смеси случился пожар на площади 30 квадратных метров. Хозяин дома получил ожоги. Его в тяжёлом состоянии госпитализировали в ожоговое отделение республиканской клинической больницы Махачкалы, сообщили в ведомстве.

Огонь тушили восемь человек и две единицы техники, причины и обстоятельства взрыва выясняются.