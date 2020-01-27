ИА «Ореанда-Новости». В Махачкале мужчина, увидев сотрудников полиции, решил проглотить свёрток с наркотиками, пишут «Известия».



Инцидент произошёл сегодня. 26-летний житель Махачкалы проглотив все наркотики, которые у него были, когда увидел полицейских. От этого мужчине стало плохо, он упал и потерял сознание.



По предварительной версии, пакет у него внутри повредился, и он умер от попадания в организм большого количества наркотиков. Мужчина скончался ещё до приезда врачей скорой помощи.



Предположительно, погибший являлся «закладчиком», какое именно вещество было при нем, установит экспертиза.