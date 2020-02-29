ИА «Ореанда-Новости»На санкционированный марш памяти политика Бориса Немцова в Москве пришло 10,5 тысяч человек, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные МВД.

Сообщается, что все участники акции прошли через досмотровые рамки.

В свою очередь по данным «Белого счётчика», который ведёт свой подсчёт, пришло 22,3 тысяч участников.