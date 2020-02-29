29.02.2020, 19:58
В марше памяти Немцова в Москве приняли участие более 10 тысяч человек
ИА «Ореанда-Новости». На санкционированный марш памяти политика Бориса Немцова в Москве пришло 10,5 тысяч человек, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные МВД.
Сообщается, что все участники акции прошли через досмотровые рамки.
В свою очередь по данным «Белого счётчика», который ведёт свой подсчёт, пришло 22,3 тысяч участников.
Сообщается, что все участники акции прошли через досмотровые рамки.
В свою очередь по данным «Белого счётчика», который ведёт свой подсчёт, пришло 22,3 тысяч участников.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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