ИА «Ореанда-Новости» У станции «Электрозаводская» московского метрополитена произошла массовая драка, в результате которой один мужчина погиб. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Отмечается, что потасовка произошла в результате бытового конфликта между выходцами из одной из стран СНГ. По предварительным данным в драке участвовали четыре человека. Один из них несколько раз ударил других мужчин ножом.

Один из пострадавших смог забежать в метро, где и умер. На данный момент на месте ЧП работают следователи, вопрос о возбуждении уголовного дела решается.