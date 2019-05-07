ИА «Ореанда-Новости» В столичном следственном изоляторе «Матросская тишина» (СИЗО-1) сотрудники изъяли наркотики, которые были переданы заключённому под видом конфет. Об этом рассказал представитель столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Сергей Цыганков

При досмотре продуктовой передачи от посетительницы для одного из заключённых было найдено 15 полиэтиленовых свёртков с белым порошкообразным содержимым, вещество пытались передать в СИЗО под видом конфет. Как было установлено, в передаче были спрятаны 7 миллиграммов кокаина и полтора грамма метадона. Обнаружены наркотические вещества были служебной собакой.

В апреле двое заключённых «Матросской тишины» скончались в результате передозировки наркотиками, ещё два арестанта попали в реанимацию.