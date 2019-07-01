01.07.2019, 15:55
В МЧС объяснили причины появления нефтяных разводов в Тулуне
ИА «Ореанда-Новости». Жители Иркутской области долгое время недоумевали из-за образовавшихся пятен из нефти по всей территории, так как все ёмкости на близлежащих заправках герметично закрыты. Руководитель МЧС сообщает, что причиной могли стать затонувшие автомобили.
Напомним, что в Иркутской области затопило шесть районов, в которых находилось несколько тысяч жилых домов. Сейчас без жилья остались более тридцати тысяч человек.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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