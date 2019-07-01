ИА «Ореанда-Новости». Жители Иркутской области долгое время недоумевали из-за образовавшихся пятен из нефти по всей территории, так как все ёмкости на близлежащих заправках герметично закрыты. Руководитель МЧС сообщает, что причиной могли стать затонувшие автомобили.

Напомним, что в Иркутской области затопило шесть районов, в которых находилось несколько тысяч жилых домов. Сейчас без жилья остались более тридцати тысяч человек.