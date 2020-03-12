ИА «Ореанда-Новости». МЧС сообщило, что в Москве с вечера четверга и в пятницу ожидается сильный ветер, пишет РИА Новости.



Так, с 21-00 часа четверга прогнозируется западный ветер 5-10 метров в секунду, с порывами 13-18 метров в секунду, а 13 марта в течение суток усиление ветра с порывами до 19-24 метров в секунду.



В ведомстве посоветовали москвичам обходить рекламные щиты, не укрываться под деревьями и не парковать автомобили вблизи шатких конструкций.