ИА «Ореанда-Новости». Министерство по чрезвычайным ситуациям поделилось рекомендациями, как себя вести при сильном ветре и урагане, чтобы обеспечить безопасность другим и не пострадать самому.

В ведомстве отметили, что если вы узнали из прогноза или смс-оповещения о надвигающемся шквалистом ветре, то лучше ограничить выходы на улицу без острой необходимости. Про прогулки лучше забыть. Если возможности отсидеться дома нет, то стоит соблюдать следующие рекомендации:

Стоит закрыть плотно окна в доме или квартире, тяжёлые и незакреплённые предметы убрать с незастеклённых балконов, чтобы они не упали при сильном ветре вниз и не травмировали других людей. Если на улице критический ураган, то стоит даже в помещении держаться подальше от окон.

Если вам пришлось выйти на улицу, то обходите стороной рекламные щиты, вывески, дорожные знаки, ЛЭП и держитесь подальше от проезжей части. Если ураган вас застал на улице, можно укрыться в магазине, подъезде или подземном переходе.

Не ходите под домами, выбитые стёкла с окон и балконов верхних этажей, вырванные части кровли и элементы декора представляют опасность. Возле ремонтируемых или строящихся зданий угроза значительно возрастает.

Если вы на авто, соблюдайте разрешённую скорость, держите дистанцию и старайтесь не выезжать за город. Парковать авто под деревьями, тем более находится в нём в этот момент, – небезопасно.

Выходя из помещения после урагана убедитесь, что над выходом нет нависающих предметов и оборванных проводов.