ИА "Ореанда-Новости". Найден пропавший 29 сентября в Тувинской тайге 12-летний ребёнок.

29 сентября ребёнок вместе с отцом шел собирать кедровый орех в тайге. Около обеда он вышел из избушки, в которой была организована стоянка, в сторону села и пропал. Спустя несколько часов после пропажи были организованы поиски, в которых принимало участие больше 50 человек. Однако они не дали результата.

Мальчик был обнаружен живым третьего октября в пяти километрах от стоянки.

На данный момент найденный мальчик находится в тяжёлом состоянии. С помощью санавиации его собираются доставить в республиканскую больницу Кызыла.

В связи с пропажей ребёнка было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего.