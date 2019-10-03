В МЧС рассказали, как проходили поиски пропавшего в тайге мальчика
ИА "Ореанда-Новости". Найден пропавший 29 сентября в Тувинской тайге 12-летний ребёнок.
29 сентября ребёнок вместе с отцом шел собирать кедровый орех в тайге. Около обеда он вышел из избушки, в которой была организована стоянка, в сторону села и пропал. Спустя несколько часов после пропажи были организованы поиски, в которых принимало участие больше 50 человек. Однако они не дали результата.
Мальчик был обнаружен живым третьего октября в пяти километрах от стоянки.
На данный момент найденный мальчик находится в тяжёлом состоянии. С помощью санавиации его собираются доставить в республиканскую больницу Кызыла.
В связи с пропажей ребёнка было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего.
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