ИА «Ореанда-Новости». МЧС дало рекомендации на случай встречи с агрессивной собакой, которая потенциально может напасть и нанести серьёзные травмы.



Прежде всего стоит попытаться управлять собакой командами, например, «Место», «Стоять» или «Сидеть». Это может сбить животное с толку.



Если собака всё же бросилась, то для защиты надо использовать подручные средства: камень, зонт, палку. Отмахиваясь от животного или кидая в него предметы, следует спиной отступать к укрытию и по возможности звать на помощь.



В крайнем случае можно дать собаке себя укусить. Эксперты рекомендуют одну руку чем-нибудь обернуть, например, плащом, и выставить вперёд, чтобы пёс кинулся на подставленную конечность.



Если укуса не удалось избежать, МЧС рекомендуют быстро промыть рану перекисью водорода или большим количеством воды, края смазать йодом, наложить повязку и обратиться к врачу.