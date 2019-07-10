ИА «Ореанда-Новости» В МЧС напомнили о правилах, которые необходимо соблюдать при встрече со змеёй.

Эксперты рассказали, что змея никогда не нападёт первая, поэтому, заметив на своём пути змею, необходимо отойти на безопасное расстояние и не провоцировать пресмыкающееся.

Уходить от змеи также необходимо с осторожностью, убегать не стоит, так как в спешке можно не заметить и наступить на другую змею. При укусе необходимо срочно обратиться в больницу за противоядием.

Если же рядом нет медучреждений, необходимо зафиксировать укушенную конечность, а рану продезинфицировать и наложить повязку. Кроме того, необходимо знать точное время укуса змеи. После нападения пресмыкающегося следует пить больше воды, чтобы яд выводился из организма, а от алкоголя необходимо отказаться.