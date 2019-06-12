ИА «Ореанда-Новости» О правилах, которые помогут сохранить здоровье и жизнь во время купания в водоёмах, рассказали в МЧС. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает РИА Новости.

В МЧС просят отдыхающих купаться только в тех водоёмах, которые проверены спасателями. В неизвестных водоёмах лучше не купаться вовсе, так как на дне могут лежать опасные предметы, о которые легко пораниться. Кроме того, в ведомстве отметили, что при попадании в сильное течение нельзя с ним бороться, а лучше поддаться ему и постепенно приблизиться к берегу. Надувные матрасы также надо использовать с осторожностью и не заплывать на них далеко – они могут порваться.