20.04.2019, 10:27
В МЧС заявили о ликвидации пожаров в посёлках Забайкалья
ИА «Ореанда-Новости». Пожары во всех 14 населённых пунктах в Забайкальском крае удалось ликвидировать, сообщают «Известия».
Отмечается, что в природные пожары тушили при помощи двух самолётов-амфибий Бе-200, вертолёта МИ-8. Кроме того, ещё два вертолёта сейчас находятся на пути к региону.
Накануне стало известно, что в районе введён режим ЧС. СМИ сообщают, что от пожаров пострадали 23 человека. Всего сгорело около 70 построек. Больше всего огня пострадало село Усть-Ималка Ононского района, где было уничтожено более 30 жилых домов.
Отмечается, что в природные пожары тушили при помощи двух самолётов-амфибий Бе-200, вертолёта МИ-8. Кроме того, ещё два вертолёта сейчас находятся на пути к региону.
Накануне стало известно, что в районе введён режим ЧС. СМИ сообщают, что от пожаров пострадали 23 человека. Всего сгорело около 70 построек. Больше всего огня пострадало село Усть-Ималка Ононского района, где было уничтожено более 30 жилых домов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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