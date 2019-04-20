Отмечается, что в природные пожары тушили при помощи двух самолётов-амфибий Бе-200, вертолёта МИ-8. Кроме того, ещё два вертолёта сейчас находятся на пути к региону.Накануне стало известно, что в районе введён режим ЧС. СМИ сообщают, что от пожаров пострадали 23 человека. Всего сгорело около 70 построек. Больше всего огня пострадало село Усть-Ималка Ононского района, где было уничтожено более 30 жилых домов.