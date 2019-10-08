ИА «Ореанда-Новости». 79 московских больниц и поликлиник предоставят женщинам возможность бесплатного обследования груди.



УЗИ молочных желез, маммография и другие процедуры будут доступны жительницам города Москвы. Акция продлится с 12 октября по 3 ноября включительно.

Такое бесплатное обследование в медицинских учреждениях проводится уже не в первый раз и не только в столице России. К акции присоединяются учреждения во многих городах страны. Действия врачей направлены на то, чтобы выявить рак как можно раньше, а также предупредить его развитие Обследование проходит в рамках Всемирного дня борьбы с раком молочной железы, вот уже который год, отмечающийся 15 октября.

Акция доступна жительницам Москвы, которые достигли возраста старше 18 лет. При себе необходимо минимальное количество документов: паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

Полный список учреждений, в которых доступно бесплатное обследование, опубликован на сайте департамента здравоохранения Москвы.